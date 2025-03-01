Некит о «Родине Медиа»: «Хочется, чтобы Текила и Тарасов остались в Медиалиге. Будет плохо, если они не найдут спонсоров»

Некит высказался о возможном закрытии «Родины Медиа» Дмитрия Тарасова и Текилы.

«Хочется, чтобы Текила и Тарасов остались в Медиалиге. Они были и с «На Спорте », сейчас с «Родиной Медиа ». Если они просто поменяют название, но останутся и будут жить этим, то медиафутбол не много потеряет.

В любом случае не хочется потерять таких людей, которые давно в этой индустрии. Когда Дима Тарасов играет, видно, что он горит этим делом. Текила понимает медийную составляющую прогревов, раздувов, как себя вести. Будет плохо, если они не найдут спонсоров, чтобы продолжить свое существование в Медиалиге », – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса ’’ Илье Ковалеву.

Ранее «Родина Медиа» объявила, что клуб может закрыться из-за приостановки финансирования.

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