2Drots поздравили Дзюбу: «Желаем побить рекорд и будем рады видеть в наших рядах по завершении карьеры!»
2Drots поздравили Артема Дзюбу с повторением рекорда Александра Кержакова.
«У самурая нет цели, только путь».
Мы поздравляем настоящего самурая, Артема Дзюбу с голом! Желаем побить рекорд и стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ [лучшим бомбардиром в истории российского футбола – Спортс’‘].
По завершению большой профессиональной карьеры будем рады видеть в наших рядах, чтобы продолжить путь вместе!» – написали в клубном телеграм-канале.
Дзюба забил 233-й гол в карьере и догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
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