2Drots поздравили Дзюбу: «Желаем побить рекорд и будем рады видеть в наших рядах по завершении карьеры!»

2Drots поздравили Артема Дзюбу с повторением рекорда Александра Кержакова.

«У самурая нет цели, только путь».

Мы поздравляем настоящего самурая, Артема Дзюбу с голом! Желаем побить рекорд и стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ [лучшим бомбардиром в истории российского футбола – Спортс ’‘].

По завершению большой профессиональной карьеры будем рады видеть в наших рядах, чтобы продолжить путь вместе!» – написали в клубном телеграм-канале.

Дзюба забил 233-й гол в карьере и догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.