Овечкин пожелал Дзюбе побить рекорд Кержакова: «Давай, поднажми, я наблюдаю»
Александр Овечкин пожелал Артему Дзюбе побить рекорд по голам в России.
Нападающий «Акрона» забил 232 гола за карьеру среди российских футболистов. По этому показателю Артем Дзюба уступает только Александру Кержакову (233).
«Привет, Артем, и привет всем болельщикам «Акрона»!
Артем, знаю, что у тебя скоро возобновляется сезон. Осталось еще немножко до рекорда. Давай, поднажми, я наблюдаю. Удачи в сезоне!» – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Дзюба об Овечкине: «Когда альфа-самцы встречаются, бывают столкновения – он пытается меня поддавить. За Саню болею, вся Америка живет этой гонкой за Гретцки. Рекорд будет побит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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