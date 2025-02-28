Каряка может возглавить ФК «10» (Legalbet)
Андрей Каряка может стать главным тренером ФК «10» из Winline Медиалиги.
О смене тренера в одном из клубов писал и президент «Титана» Александр Зуев в своем телеграм-канале: «Грядет очень большая смена тренера и, думаю, самая громкая отставка. Да начнется дербанка».
Ранее стало известно, что «Родина Медиа» может прекратить существование. Вместе с клубом Каряка выиграл третий сезон Winline Медиалиги, а во втором – выходил в финал.
ФК «10» не побежадает шесть матчей подряд во всех турнирах. Три последних матча командой руководил Владимир Щербак, который пришел из тольяттинской «Лады».
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Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Legalbet
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