Каряка может возглавить ФК «10» (Legalbet)

Андрей Каряка может стать главным тренером ФК «10» из Winline Медиалиги.

О смене тренера в одном из клубов писал и президент «Титана» Александр Зуев в своем телеграм-канале: «Грядет очень большая смена тренера и, думаю, самая громкая отставка. Да начнется дербанка».

Ранее стало известно, что «Родина Медиа » может прекратить существование. Вместе с клубом Каряка выиграл третий сезон Winline Медиалиги , а во втором – выходил в финал.

ФК «10» не побежадает шесть матчей подряд во всех турнирах. Три последних матча командой руководил Владимир Щербак, который пришел из тольяттинской «Лады».

Клуб Тарасова может закрыться – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин

