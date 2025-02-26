Два игрока «Амкала» перейдут в SD. Клуб из Казахстана примет участие в МФЛ-6

Дидар Сыдыкбек сообщил, что SD Family подписал двоих футболистов «Амкала».

«Два бомбезных трансфера ожидайте с «Амкала », – написал президент SD.

Ранее Дидар писал, что Анатолий Катрич и Никита Дубчак могут перейти в его команду.

На этой неделе стало известно, что SD Family примет участие в 6-м сезоне Winline Медиалиги , который стартует в апреле.