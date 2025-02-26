Два игрока «Амкала» перейдут в SD. Клуб из Казахстана примет участие в МФЛ-6
Дидар Сыдыкбек сообщил, что SD Family подписал двоих футболистов «Амкала».
«Два бомбезных трансфера ожидайте с «Амкала», – написал президент SD.
Ранее Дидар писал, что Анатолий Катрич и Никита Дубчак могут перейти в его команду.
На этой неделе стало известно, что SD Family примет участие в 6-м сезоне Winline Медиалиги, который стартует в апреле.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дидара
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