Чужой: «Если появятся варианты, буду рассматривать. Но нет такого, что я в поиске клуба»

Антон Чужой высказался о слухах по поводу возможного ухода из «Амкала».

«Пошел бы я за 500 тысяч рублей в SD? В такой ситуации, думаю, да. Я свободный агент? У меня нет такого, что я в поиске клуба. Недавно был разговор с Герой . Он сказал, что не рассматривает меня как трансфер, чтобы вообще убрать из команды. Но хочет, чтобы я играл, был в хорошем настроении, и почему бы нет, если кто-то предложит хорошие деньги в аренде.

Николаевич на «Столе» сказал, что мы с Катричем – ДНК клуба? «Амкал» уже слишком большая компания – сложно дойти до верхов. У меня нет полной картины. Я с Николаевичем даже не разговаривал. А это самое важное.

Гера мне набрал буквально на минуту, спросил, если появятся варианты, буду ли рассматривать? Я сказал, что буду. Нет такого, что я хочу уйти в аренду. Такая же история у Толи Катрича? Я не знаю», – сказал нападающий «Амкала ».