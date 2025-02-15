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  • Касильяс и Рамос не попали на фото игроков сборной Испании с кубком мира, опубликованном в честь Дня святого Валентина. Серхио написал: «Наверное, некоторых из нас там не было»
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Касильяс и Рамос не попали на фото игроков сборной Испании с кубком мира, опубликованном в честь Дня святого Валентина. Серхио написал: «Наверное, некоторых из нас там не было»

Икера Касильяса и Серхио Рамоса задела публикация сборной Испании .

В честь Дня святого Валентина аккаунт сборной Испании в соцсетях поздравил болельщиков с праздником, выложив пост с фотографиями игроков национальной команды с кубком мира после победы на ЧМ-2010 в ЮАР.

В публикации представлены несколько снимков с того дня, а также сообщение: «💓 Сегодня, #ДеньСвятогоВалентина, идеальный день, чтобы признаться в любви своему «крашу»… или сделать приятный жест для самого дорогого человека в твоей жизни. ⭐️ Наша история началась в ночь под звездным небом в ЮАР. Любовь с первого взгляда, которой уже скоро исполнится 15 лет».

На пост отреагировали Серхио Рамос и Икер Касильяс, обоих бывших игроков «Реала» не было ни на одном из фото.

«Наверное, некоторых из нас там не было…», – написал Рамос, отметив Касильяса, Фернандо Торреса, Жерара Пике, Жоана Капдевилу, Серджи Бускетса и Давида Сильву.

Касильяс, в свою очередь, обратился к официальному аккаунту сборной: «Я не знаю, кто этот «гений», который ведет соцсети… Честно, какой нелепый способ все испортить! С Днем святого Валентина!»

В числе изображений, опубликованных в посте, есть фото Андреса Иньесты, автора победного гола, вместе с Карлесом Пуйолем. На следующем снимке изображены три игрока – Хави Эрнандес, Давид Вилья и Фернандо Льоренте.

На третьей фотографии, помимо Вильи и Иньесты, были Хуан Мата, Рауль Альбиоль, Жоан Капдевила и Хаби Алонсо.

На последнем снимке запечатлен Хесус Навас, недавно завершивший карьеру в сборной.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
logoФернандо Льоренте
logoХаби Алонсо
logoРеал Мадрид
logoРауль Альбиоль
logoДавид Сильва
соцсети
logoЛа Лига
logoХуан Мата
logoЖоан Капдевила
logoАндрес Иньеста
logoЖерар Пике
logoФернандо Торрес
logoХесус Навас
logoДавид Вилья
logoСерджи Бускетс
logoХави
logoСборная Испании по футболу
logoИкер Касильяс
logoБарселона
logoСерхио Рамос
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