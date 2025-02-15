Касильяс и Рамос не попали на фото игроков сборной Испании с кубком мира, опубликованном в честь Дня святого Валентина. Серхио написал: «Наверное, некоторых из нас там не было»

Икера Касильяса и Серхио Рамоса задела публикация сборной Испании .

В честь Дня святого Валентина аккаунт сборной Испании в соцсетях поздравил болельщиков с праздником, выложив пост с фотографиями игроков национальной команды с кубком мира после победы на ЧМ-2010 в ЮАР.

В публикации представлены несколько снимков с того дня, а также сообщение: «💓 Сегодня, #ДеньСвятогоВалентина, идеальный день, чтобы признаться в любви своему «крашу»… или сделать приятный жест для самого дорогого человека в твоей жизни. ⭐️ Наша история началась в ночь под звездным небом в ЮАР. Любовь с первого взгляда, которой уже скоро исполнится 15 лет».

На пост отреагировали Серхио Рамос и Икер Касильяс , обоих бывших игроков «Реала» не было ни на одном из фото.

«Наверное, некоторых из нас там не было…», – написал Рамос, отметив Касильяса, Фернандо Торреса, Жерара Пике , Жоана Капдевилу, Серджи Бускетса и Давида Сильву.

Касильяс, в свою очередь, обратился к официальному аккаунту сборной: «Я не знаю, кто этот «гений», который ведет соцсети… Честно, какой нелепый способ все испортить! С Днем святого Валентина!»

В числе изображений, опубликованных в посте, есть фото Андреса Иньесты, автора победного гола, вместе с Карлесом Пуйолем. На следующем снимке изображены три игрока – Хави Эрнандес, Давид Вилья и Фернандо Льоренте.

На третьей фотографии, помимо Вильи и Иньесты, были Хуан Мата, Рауль Альбиоль, Жоан Капдевила и Хаби Алонсо.

На последнем снимке запечатлен Хесус Навас, недавно завершивший карьеру в сборной.