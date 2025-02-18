Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси

Руслан Розыев из «БроукБойз» подписал контракт с «Нафтаном» из Беларуси.

В Winline Медиалиге Розыев выступал за «Коней» (МФЛ-5) и «БроукБойз» (Кубок Лиги, Суперкубок).

В феврале вингер отправился на просмотр в клуб высшей лиги Беларуси «Нафтан». В товарищеских матчах он сыграл против «Слуцка» и «Динамо Брест».

В рамках Медиалиги Розыев провел 23 матча и забил 4 гола.

«Нафтан» завершил прошлый сезон на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

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