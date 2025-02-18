Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси
Руслан Розыев из «БроукБойз» подписал контракт с «Нафтаном» из Беларуси.
В Winline Медиалиге Розыев выступал за «Коней» (МФЛ-5) и «БроукБойз» (Кубок Лиги, Суперкубок).
В феврале вингер отправился на просмотр в клуб высшей лиги Беларуси «Нафтан». В товарищеских матчах он сыграл против «Слуцка» и «Динамо Брест».
В рамках Медиалиги Розыев провел 23 матча и забил 4 гола.
«Нафтан» завершил прошлый сезон на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем