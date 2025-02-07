Экс-форвард «Спартака» Давыдов не прошел просмотр в «БроукБойз»

Денис Давыдов покинул расположение «БроукБойз».

«Не прошел просмотр. Я открыт для предложений. Есть обида на президентов команды Тему [Райзена] и Диму [Егорова]. Есть тренеры, они решают. Виталий Александрович [Дьяков] и Антон Васильевич [Соснин], вы пожалеете об этом.

Я не могу уехать («БроукБойз » находятся в Абу-Даби на Winline Суперкубке Медиалиги – Спортс’‘). Ребята из 2Drots спасают. У меня нет наличных, чтобы доехать до аэропорта Дубая. 12 тысяч выйдет – это ######. Я в месяц столько не зарабатываю», – сказал экс-футболист «Спартака ».

После публикации интервью президент «БроукБойз» Райзен выпустил видео, в котором сказал: «С некоторыми игроками мы попрощаемся. Часть игроков после матча с «Амкалом» позволили лишнего. С ними мы попрощаемся. Я их называть не буду».