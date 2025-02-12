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Экс-хавбек «Амкала» Ефрем – игрок «СиндЕката»

Дмитрий Ефремов перешел в «СиндЕкат».

«СиндЕкат» объявил о переходе Дмитрия Ефремова. Недавно стало известно, что «СиндЕкат» – участник МФЛ-6.

Хавбек становился чемпионом Winline Кубка Лиги с «Амкалом».

На турнире Ефремов провел 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее Герман Эль Класико сказал, что «Амкал» не продлит контракт с игроком по решению тренерского штаба.

В 2020 году полузащитник выступал за «Урал».

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «СиндЕката»
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