Экс-хавбек «Амкала» Ефрем – игрок «СиндЕката»

Дмитрий Ефремов перешел в «СиндЕкат».

«СиндЕкат » объявил о переходе Дмитрия Ефремова. Недавно стало известно, что «СиндЕкат» – участник МФЛ-6.

Хавбек становился чемпионом Winline Кубка Лиги с «Амкалом ».

На турнире Ефремов провел 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее Герман Эль Класико сказал, что «Амкал » не продлит контракт с игроком по решению тренерского штаба.

В 2020 году полузащитник выступал за «Урал».

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