0

Кашай – игрок «Титана». Хавбек вернулся в команду, с которой становился чемпионом МФЛ

Кашай вернулся в «Титан».

«Титан» объявил о возвращении Кашая.

Никита Кашаев становился чемпионом МФЛ-4 в составе «Титана».

В МФЛ-5 полузащитник выступал за СКА, а в Winline Кубке Лиги за ФК «Банка».

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Титана»
logoWinline Кубок Медиалиги
logoЛФК «Титан»
трансферы
logo«Кашай» Никита Кашаев
logoWinline Медиалига
logoСКА Ростов
logoФК Банка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Winline Медиалига объявит всех участников шестого сезона 24 февраля
114 февраля, 11:25
Вульф переходит в 2Drots из «Титана». Он станет первым экс-игроком ФК «10» в составе «дротов»
12 декабря 2024, 12:35
Рекомендуем
Главные новости
Сборная Медиалиги и «Сантос» Неймара договорились о товарищеском матче в июле
16 минут назад
Гаджиев о первом турнире по единоборствам среди медиафутболистов: «По 10-балльной шкале – 7. 10-ки не бывает, только бой Минеева против Исмаилова»
2сегодня, 10:08
Прокопа не будет в «Амкале». В клубе хватает центральных полузащитников
сегодня, 08:44
Герман о возможном бое с Егоровым: «Если Дима хочет устроить со мной спарринг, то я готов в любой удобный день в ближайшем бойцовском клубе»
вчера, 19:58
Маврин о конфликте с Аланом Гатаговым: «Не могу понять, когда 40-летний дядька заводит кричалку «##### «Амкал»
2вчера, 19:22
ФК «10» сыграет с «Титаном», «Броуки» против Fight Nights в 1-м туре Winter Media Cup
вчера, 17:12
«Я исполнил дисс на Медиалигу? Вы прикалываетесь?» Матвийчук о клипе «Альтерона»
вчера, 15:01
Некит ответил хейтерам по поводу разрушения империи 2Drots: «Говорить об этом уже дурной тон»
вчера, 13:30
«Амкал» подписал хавбека Unwanted Boys Абрамова. Это второй узбекистанский новичок клуба
вчера, 11:05
«Слава богу, Мбаппе попал по мне, а не по Папикяну». Дэн Безопасность предотвратил массовую драку после матча «Амкал» – 2Drots
2вчера, 09:30
Ко всем новостям
Последние новости
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
21 февраля, 20:20
Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»
31 февраля, 19:17
Нападающий ФК «10» Укомский – игрок «Шинника»
728 января, 17:38
Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»
125 января, 13:16
Виталий Денисов о знакомстве с Бастой: «Он оказался нормальным человеком. Мы посмеялись, пошутили»
422 января, 16:28
«Можно было сделать проще: разыграть порно сцену на стадионе, и плюс 20 тысяч подписчиков». Гурцкая о просмотре игрока «Амкала» в «Пари НН»
1120 января, 18:34
Рекомендуем