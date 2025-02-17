Кашай – игрок «Титана». Хавбек вернулся в команду, с которой становился чемпионом МФЛ
Кашай вернулся в «Титан».
«Титан» объявил о возвращении Кашая.
Никита Кашаев становился чемпионом МФЛ-4 в составе «Титана».
В МФЛ-5 полузащитник выступал за СКА, а в Winline Кубке Лиги за ФК «Банка».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Титана»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем