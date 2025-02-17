Кашай – игрок «Титана». Хавбек вернулся в команду, с которой становился чемпионом МФЛ

Кашай вернулся в «Титан».

«Титан » объявил о возвращении Кашая.

Никита Кашаев становился чемпионом МФЛ-4 в составе «Титана».

В МФЛ-5 полузащитник выступал за СКА, а в Winline Кубке Лиги за ФК «Банка ».

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