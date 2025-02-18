«Сейчас трансферы внутри Медиалиги стали даже ближе. Но запросы растут». Мусагалиев – подписчикам ФК «10»
– Ждем Прокопа в ФК «10»?
– Нужен ли ему ФК «10»? И нужен ли он нам?
– Будет ли встреча с болельщиками перед началом МФЛ, где можно будет задать вопросы футболистам, тренерскому штабу?
– Обязательно! Там и форму презентуем. Помимо этой встречи будет открытая презентация совместной коллекции одежды Винлайн ФК «10». Обо всем расскажем. Следите за анонсами.
– Устраивает ли вас Белый с его не самой сильной менталкой в роли капитана? Как будто тот же Кирей больше лидер на поле.
– Это вопрос ребятам. Возможно, они поднимут этот вопрос сами внутри.
– Есть ли у клуба на этот год цели или идеи взаимодействия касаемо трибуны и болельщиков в целом?
– Безусловно. Ден Андреич и Влад (сотрудники ФК «10», занимающиеся болельщиками – Спортс’‘) придумали много нового для вас. Приходите на матчи и зовите всех. Хочется, чтобы вы получали удовольствие от матча не только во время игры. Такая задача перед отделом по работе с болельщиками.
– Будет ли в ближайшем будущем выпуск шоу «Межсезонье», где подробнее раскроется причина расставания с Чириным, будет представлен новый спортдир. И будет ли смена вектора направления в связи с перестановками?
– Однозначно да. Тут расписать не успею. Ответил сегодня Сереже Клепикову (для него тоже новостью было). А подробнее в специальных выпусках. С другой стороны хочется уже погрузиться в работу нового и помогать ему.
– Уход Чирина предполагает больший акцент трансферной политики на профи?
– Мы не делали специальных акцентов. Сейчас даже стали ближе к трансферам внутри лиги. Но запросы растут.
– Планируете ли открыть клубный фан-шоп или хотя бы продажу атрибутики офлайн перед играми?
– Конечно, – написал президент ФК «10».
17 февраля спортивный директор клуба Александр Чирин покинул свою должность.
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