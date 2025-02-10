Текила – Кушанашвили: «Если наши отношения оцениваются суммой денег, тогда можешь звонить Азамату. Главное, чтобы был здоров»

Текила ответил на слова Отара Кушанашвили в свой адрес.

«Непонятный пост от Отара. Всегда были рядом и на связи, помогали как материально, так и морально, перед Новым годом получили «странное» поздравление, которое выглядело как ультиматум, а теперь это перешло и в такое.

Вопрос, звонить ли Азамату, выглядит так себе. Если наши отношения оцениваются лишь суммой денег, тогда можешь звонить Азамату .

Надеюсь, что Отару просто стало скучно, главное, чтобы был здоров. Внимание можно привлекать и другими путями», – написал президент «Родины Медиа ».

Недавно Отар Кушанашвили высказался о президентах «Родины Медиа».

