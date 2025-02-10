Текила – Кушанашвили: «Если наши отношения оцениваются суммой денег, тогда можешь звонить Азамату. Главное, чтобы был здоров»
Текила ответил на слова Отара Кушанашвили в свой адрес.
«Непонятный пост от Отара. Всегда были рядом и на связи, помогали как материально, так и морально, перед Новым годом получили «странное» поздравление, которое выглядело как ультиматум, а теперь это перешло и в такое.
Вопрос, звонить ли Азамату, выглядит так себе. Если наши отношения оцениваются лишь суммой денег, тогда можешь звонить Азамату.
Надеюсь, что Отару просто стало скучно, главное, чтобы был здоров. Внимание можно привлекать и другими путями», – написал президент «Родины Медиа».
Недавно Отар Кушанашвили высказался о президентах «Родины Медиа».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Текилы
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