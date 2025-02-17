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Мусагалиев анонсировал дальнейшие «пертурбации» в ФК «10» после отставки Чирина: «Я хочу разучить себя нянчиться»

Азамат Мусагалиев прокомментировал отставку спортивного директора ФК «10».

 «Сегодня пост спортивного директора клуба покинул Александр Владимирович Чирин. Он настроил много процессов в клубе, которые просто достигли своего потолка. То, что настроено, работает. То, что Чирин планировал настроить, не имеет смысла, потому что сейчас нужно сосредоточиться на футболе. 

Это не какое-то грустное расставание, для меня это вполне рабочий момент. Я уже стал этим пользоваться и применять как инструмент, по-другому нельзя. Потеря коммуникаций внутри клуба, цели и задачи, которые были приоритетными для Александра Владимировича, они пока никак не сходятся с целями футбольной команды. Плюс давит результат, что ни говори. Каждый раз это ложится на нас тяжким грузом. Так что в данном сочетании мы не видим пока общих интересов.

Наша цель – мы хотим стать командой, хотим понять, кто мы, для чего собираемся и каких целей преследуем. Сейчас у нас просто благоприятный хаммам… Нужно разобраться, все ли точно понимают, где они находятся. Я хочу разучить себя нянчиться. Это не говорит о том, что мы отходим от первостепенных принципов, но с перебором этого точно не будет. Перебор я наконец ощутил. 

Я говорил, что этот год определяющий. От своих слов не отказываюсь, но хотел бы расшифровать для людей, что такое определяющий год. Это не значит, что мы по истечении года будем делать какие-то выводы. Это значит, что весь год мы будем что-то определять для себя. И начался год с такого большого и тяжелого решения. Я не скрываю, что это первые перестановки, потому что запланированы еще моменты, пертурбации», – сказал президент ФК «10».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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