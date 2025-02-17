Из ФК «10» ушел спортивный директор Чирин. Он работал в клубе Азамата с весны 2023 года

«Десятка» объявила об уходе Александра Чирина с поста спортивного директора.

Специалист работал в медиафутбольном клубе Азамата Мусагалиева с марта 2023 года.

При нем команда в числе прочих подписала Кутуза , Балу, Шеру, Максима Данилина и других известных игроков.

При этом в турнирах под эгидой Winline Медиалиги «Десятка» ни разу не прошла дальше стадии 1/4 финала.

До ФК «10» Чирин занимал пост исполнительного директора любительского ФК «Росич».

В период с осени 2023 года по лето 2024-го Чирин был исполнительным директором «Химок».