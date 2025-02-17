Из ФК «10» ушел спортивный директор Чирин. Он работал в клубе Азамата с весны 2023 года
«Десятка» объявила об уходе Александра Чирина с поста спортивного директора.
Специалист работал в медиафутбольном клубе Азамата Мусагалиева с марта 2023 года.
При нем команда в числе прочих подписала Кутуза, Балу, Шеру, Максима Данилина и других известных игроков.
При этом в турнирах под эгидой Winline Медиалиги «Десятка» ни разу не прошла дальше стадии 1/4 финала.
До ФК «10» Чирин занимал пост исполнительного директора любительского ФК «Росич».
В период с осени 2023 года по лето 2024-го Чирин был исполнительным директором «Химок».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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