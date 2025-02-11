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  • «Ютуб удалил выпуск со Слуцким в декабре. Мы перестроились, но это не помогло». Продюсер ФК «10» Клепиков о блокировке канала
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«Ютуб удалил выпуск со Слуцким в декабре. Мы перестроились, но это не помогло». Продюсер ФК «10» Клепиков о блокировке канала

«Причина блокировки понятна. Ютуб говорит, что нарушены правила сообщества. Под этим, думаю, понимается реклама букмекеров. Хотя мы крайне аккуратно подходили к этому вопросу. Видимо, попали под горячую руку, как и ряд каналов в прошлом году. 

Год назад нам первый раз удалили видео. Это был обзор Чисто Кубка. Тогда назначали тестовый срок. Но даже в этот тестовый срок у нас выходил контент с рекламой и все было нормально. 

В декабре нам удалили выпуск шоу «Перевозчик» со Слуцким. Это был первый звоночек. Мы немного перестроились с рекламой, начали делать по-другому – убрали триггерные слова, логотип букмекера в графике. Но это не помогло – через пару недель у нас снесли финал Кубка Дороха. По такой же причине – нарушения правил сообщества. Что именно нарушено – ютуб не указывает, подробностей нет. 

Мы обязательно подадим апелляцию, это 100%. Но, судя по тому, как ютуб на них реагирует, ждать положительного ответа не приходится. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время создадим новый канал. Будем работать на него и развивать его, и набирать аудиторию заново. Весь наш контент продублирован в нашем сообществе в ВК. Ролики не пропали», – отметил креативный продюсер ФК «10».

Ютуб снес канал «Десятки» Мусагалиева – из-за рекламы букмекера. Потеряли 155 тысяч подписчиков

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Медиалига
logoYouTube
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