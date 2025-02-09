Имай о поражении в финале Суперкубка МФЛ: «Вы хотите, чтобы я написал, что больше не пойду исполнять буллит? Такого не будет никогда»

Имай высказался после поражения в финале Winline Суперкубка Медиалиги от 2Drots.

«Понимаю эмоции, которые вы вчера пережили. Но жизнь на этом не заканчивается. Мы сделали многое, но, как оказалось, этого не достаточно для победы. Сейчас самым простым выходом из ситуации будет опустить руки и уйти в историю, как команда, которая была хороша, но не смогла.

Обещаю вам, мы встанем после этого удара, но уже другие, более злые и голодные. Единственным оправданием для меня лично и для всей команды будет трофей. Я уверен, мы это сделаем!

Вы хотите, чтобы я написал, что больше никогда не пойду исполнять буллит? Что этот момент заставит меня не верить в свои силы? Такого не будет никогда. Я буду работать над собой еще больше. Превращу этот изъян в свою сильную сторону. И принесу вместе с командой трофей.

Верьте в свою команду, она способна творить чудеса и возвращаться после самых темных ночей», – сказал капитан «Амкала».

2Drots выиграли Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу » 0:2 в финале за две минуты до конца. Имай единственный из «Амкала» не реализовал буллит в послематчевой серии.

Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots