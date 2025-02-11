Президент Медиалиги: «РФС может отпустить молодых судей в Медиалигу на стажировку»

Николай Осипов рассказал, что в Winline Медиалиге появятся профессиональные судьи.

«Согласен с тем, что физическая форма и профессионализм арбитра должны соответствовать уровню лиги. Судьи – это лицо лиги.

Мы в конце ноября прошлого года вели диалог с Российским футбольным союзом (РФС) на тему того, чтобы Медиалиге дали возможность привлекать на работу действующих арбитров, имеющих профессиональную квалификацию. Молодых арбитров, в первую очередь, чтобы здесь ребята, сквозь некий прессинг извне, могли проходить стажировку, набираться опыта и зарабатывать деньги.

С тем уровнем зарплат, которые есть у судей, мы конкурентоспособны с профессиональными лигами, если не брать РПЛ.

Получив устное подтверждение, что это возможно, я могу смело говорить о том, что в МФЛ-6 мы увидим новые лица в судейском корпусе», – сказал глава Медиалиги.

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