Президент Медиалиги Осипов: «Все руководители российского футбола положительно относятся к тому, что мы делаем»

Николай Осипов рассказал, какие отношение у Медиалиги с РФС.

– Мы видим, что «Динамо», ЦСКА и «Зенит» положительно смотрят на Медиалигу. Как обстоят дела с «Ростовом»? Валерий Карпин с позиции тренера сборной смотрел на вас иначе.

– Валерий Георгиевич смотрит скептически, часть представителей футбольного комьюнити тоже, а другая часть и руководство РФС относятся к нам положительно. Мнения разделились, и это нормально.

Федя Смолов хорошо смотрит на Медиалигу как на проект, но плохо смотрит на коллаборацию сборной и лиги. Есть люди, которые оценивают проект не очень, но не могут не проявлять заинтересованности, тем самым подтверждая, что мы влияем на популяризацию футбола в целом. У каждого свои аргументы.

– Кто главный лоббист Медиалиги в РФС?

– Думаю, этих людей несколько, и все они занимают руководящие должности. Мы знаем отношение к нам президента РПЛ Александра Алаева, и оно максимально положительное. Более чем убежден, что президент РФС Александр Дюков тоже знает, кто мы, и смотрит на вектор нашего развития положительно. С Максимом Митрофановым я знаком лично, и это человек, который прекрасно понимает, что мы делаем хорошую историю. Кирилл Терешин и Ирина Посиренина – те люди, которые с нами прекрасно общаются. Все руководители российского футбола положительно относятся к тому, что мы делаем, – сказал президент Winline МФЛ .