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Николай Осипов: «Мы утвердили логотип сборной России по медиафутболу. Это подтвердили РФС, администрация президента и министерство спорта»

Николай Осипов рассказал новые детали о сборной России по медиафутболу.

«Сборная МФЛ – история про наши внутренние соревнования, например, сыграть с кем-то из РПЛ. Недавно мы утвердили логотип команды, которая будет принимать участие под флагом страны и будет носить название сборной России.

Нам это подтвердили РФС, администрация президента и министерство спорта. Мы как сборная России, представляющая такой вид спорта, как медиафутбол, формируемся на базе Медиалиги и других людей, кто готов встать под эти цвета и знамена.

Все остальное – это наша внутренняя история. Сборная МФЛ против сборной ФНЛ – это, наверное, немного другая сборная», – сказал президент Winline Медиалиги.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Межсезонье ФК «10» 
logoРФС
Министерство спорта России
logoWinline Медиалига
logoПервая лига
Сборная Медиалиги
logoНиколай Осипов
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