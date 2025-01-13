Николай Осипов: «Мы утвердили логотип сборной России по медиафутболу. Это подтвердили РФС, администрация президента и министерство спорта»

Николай Осипов рассказал новые детали о сборной России по медиафутболу.

«Сборная МФЛ – история про наши внутренние соревнования, например, сыграть с кем-то из РПЛ. Недавно мы утвердили логотип команды, которая будет принимать участие под флагом страны и будет носить название сборной России.

Нам это подтвердили РФС, администрация президента и министерство спорта. Мы как сборная России, представляющая такой вид спорта, как медиафутбол, формируемся на базе Медиалиги и других людей, кто готов встать под эти цвета и знамена.

Все остальное – это наша внутренняя история. Сборная МФЛ против сборной ФНЛ – это, наверное, немного другая сборная», – сказал президент Winline Медиалиги.