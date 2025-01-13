Николай Осипов: «Мы утвердили логотип сборной России по медиафутболу. Это подтвердили РФС, администрация президента и министерство спорта»
Николай Осипов рассказал новые детали о сборной России по медиафутболу.
«Сборная МФЛ – история про наши внутренние соревнования, например, сыграть с кем-то из РПЛ. Недавно мы утвердили логотип команды, которая будет принимать участие под флагом страны и будет носить название сборной России.
Нам это подтвердили РФС, администрация президента и министерство спорта. Мы как сборная России, представляющая такой вид спорта, как медиафутбол, формируемся на базе Медиалиги и других людей, кто готов встать под эти цвета и знамена.
Все остальное – это наша внутренняя история. Сборная МФЛ против сборной ФНЛ – это, наверное, немного другая сборная», – сказал президент Winline Медиалиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Межсезонье ФК «10»
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