«Гематолог сказала: «Присядьте, у меня для вас новость». Когда она озвучила диагноз, Никита потерял сознание». Инга о том, как Финито узнал о лейкозе

Инга Куриленко рассказала, как Финито узнал, что болен лейкозом.

– 7 февраля 2023-го Никита выложил видео из новой квартиры. Он уже тогда себя плохо чувствовал?

– Да.

– Как проявлялось, что с ним что-то не то?

– Чем коварен лейкоз: его легко перепутать с чем угодно.

В начале января мы уезжали в Севастополь, и я попросила Никиту перекрыть краны. Он содрал кожу, остались ранки. Такие обычно затягиваются за пару дней, но у Никиты не заживали месяца полтора. Если долго не заживают раны – это первый звоночек. Видите, что две недели не затягивается порез – повод сдать самый обычный анализ крови.

Потом Никита поехал с «Амкалом» на сборы в Турцию и почувствовал, что быстро устает. Мы списывали это на акклиматизацию. Там же у него росла температура – постоянно 37°С. Док разводил руками. Мы такие: «Да, температура, но она не так уж сильно беспокоит. Наверное, все-таки акклиматизация».

Но после приезда Никита продолжил жаловаться на плохое самочувствие и вялость. А потом на теле появились высыпания. Тогда я сказала: «Дорогой, не хочешь сходить к дерматологу?» Дерматолог назначил анализ крови, а после результата отправил Никиту к гематологу – врачу, который занимается заболеваниями крови.

Гематолог сказала: «Присядьте, у меня для вас новость». Когда она озвучила диагноз, Никита потерял сознание, – рассказала жена Финито в интервью Спортсу’’ Любе Курчавовой.

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