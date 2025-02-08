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Манна об «Амкале»: «Они уставшие, есть некоторые проблемы в клубе. Происходят какие-то финансовые штучки»

Манна не считает «Амкал» фаворитом перед финалом Winline Суперкубка Медиалиги.

«Мы так и расписывали: в полуфинале сыграть с Lit Energy, в финале против «Амкала». Одни много болтают, другим отомстить.

У Lit Energy против нас 3 удара в створ. Походу матча не скажешь про них: «Вау». Я смотрел первые 15 минут и видел по глазам, что они не знают, что делать. Играли точно не так, как базарили.

«Амкал» – фаворит? Нет. Я общался с ребятами. Они уставшие. Есть некоторые проблемы в клубе. Поездка в Казахстан, для чего? Споры. Перед финалом бега.

Происходят какие-то финансовые штучки. Какие? Это к Сибычу вопросы. Наверное, не все довольны происходящим. Говорят, что они на ходу, но мои крысисточники говорят иначе», – сказал хавбек 2Drots.

«Амкал» и 2Drots сыграют в финале Суперкубка Медиалиги 8 февраля в 20:00 (Мск).

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoАмкал
logo2Drots
logoLit Energy
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logo«Манна» Станислав Манаев
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