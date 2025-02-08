«Амкал» сыграет с 2Drots, «БроукБойз» – против Lit Energy. Расписание финала и матча за бронзу Суперкубка Медиалиги
Расписание решающих матчей Winline Суперкубка Медиалиги.
Суперкубок Медиалиги
8 февраля, суббота
Матч за 3-е место
«БроукБойз» – Lit Energy – 16:00
Финал
«Амкал» – 2Drots – 20:00
Матчи пройдут в Абу-Даби на стадионе спортивного комплекса 321 Sports.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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