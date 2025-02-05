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«Амкал» и 2Drots сыграют в финале Суперкубка Медиалиги

«Амкал» и 2Drots вышли в финал Winline Суперкубка МФЛ.

В 1/2 финала Суперкубка Медиалиги «Амкал» обыграл «БроукБойз» (0:0, 4:2 Б).

Команда вышла в финал, где встретится с победителями второго полуфинала 2Drots, которые дважды отыгрывались, играя в меньшинстве против Lit Energy (3:3, 5,4 Б).

Финал пройдет 8 февраля в Абу-Даби.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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