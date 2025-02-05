2Drots играют с Lit Energy, «Амкал» обыграл «Броуков» в серии буллиталити. Расписание 1/2 финала Суперкубка МФЛ
Стали известны пары полуфиналов Winline Суперкубка Медиалиги.
1/2 финала Суперкубка Медиалиги
«Амкал» – «Броуки» – 0:0 (0:0, 4:2 Б)
«Амкал»: Швагирев, Оленченко, Скроботов, Имай, Левшук, Маврин, Маричев, Самылин, Ряба, Шахриер, Конев.
«БроукБойз»: Зириков, Давыд, Сухой, Киря, Жекич, Розыев, Мазур, Абрамян, Мэджик, Сорокин, Яковлев
2Drots – Lit Energy – 0:1 (первый тайм)
Голы: 0:1 – Спичка
2Drots: Сычев, Сальников, Логинов, Сэмио, Манна, Слон, Вульф, Биря, Фрол, Черномырдин, Курзенев.
Lit Energy: Ковалев, Спичка, Чижиков, Бегларян, Айрапетян, Черный, Сулейманов, Хайрулин, Гайнуллин, Талабко, Соломатин.
Матчи пройдут 5 февраля в Абу-Даби.
Финал – 8 февраля.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: сообщество Медиалиги ВКонтакте
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