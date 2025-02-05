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2Drots играют с Lit Energy, «Амкал» обыграл «Броуков» в серии буллиталити. Расписание 1/2 финала Суперкубка МФЛ

Стали известны пары полуфиналов Winline Суперкубка Медиалиги.

1/2 финала Суперкубка Медиалиги

«Амкал» – «Броуки» – 0:0 (0:0, 4:2 Б)

«Амкал»: Швагирев, Оленченко, Скроботов, Имай, Левшук, Маврин, Маричев, Самылин, Ряба, Шахриер, Конев.

«БроукБойз»: Зириков, Давыд, Сухой, Киря, Жекич, Розыев, Мазур, Абрамян, Мэджик, Сорокин, Яковлев

2Drots – Lit Energy – 0:1 (первый тайм)

Голы: 0:1 – Спичка

2Drots: Сычев, Сальников, Логинов, Сэмио, Манна, Слон, Вульф, Биря, Фрол, Черномырдин, Курзенев.

Lit Energy: Ковалев, Спичка, Чижиков, Бегларян, Айрапетян, Черный, Сулейманов, Хайрулин, Гайнуллин, Талабко, Соломатин.

Матчи пройдут 5 февраля в Абу-Даби.

Финал – 8 февраля.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: сообщество Медиалиги ВКонтакте
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