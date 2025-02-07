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«Мы ждем 15 февраля». Самедов о возможном участии «Альтерона» в Медиалиге

Александр Самедов рассказал об участии в «Альтероне».

– Ждать ли «Альтерон» в новом сезоне Медаилиги?

– Очень бы этого хотелось. По моей информации нам должны ответить до 15 февраля. Мы ждем.

– Будете участвовать в комплектации состава «Альтерона» под МФЛ?

– Я постоянно в контакте с Сергеем [Биричевским, президентом клуба], главным человеком в клубе. Какие-то позиции нужно усилить, я в этом помогаю. Но на 80-90% команда уже сформирована.

– Когда узнали о проекте? Почему он стал вам интересен?

– Я встретился с Сергеем. Мы пообщались, появился взаимный интерес. С тех пор я участвую в проекте. Хотелось бы больше, но времени не хватает.

– «Альтерон» строится на сотрудничестве актеров с футболистами. Это симбиоз – медийная история?

– Думаю, Медиалига и должна состоять из медийных людей, актеров, любящих футбол. Это здорово, что больше профессий будет в медиафутболе, – сказал экс-хавбек «Локомотива», «Спартака» и сборной России.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Альтерона»
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