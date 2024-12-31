Самедов об РПЛ: «Уровень объективно упал, плюсов не вижу. Раньше молодые игроки каждый день тренировались с топовыми легионерами, конкурировали с ними, играли»
– Сегодняшний чемпионат, как в целом впечатление твое. Мы сейчас вспоминали «Динамо» наших дней и то поколение футболистов, сравни нынешний футбол и игроков, в чем видишь плюсы, если они есть?
– Я не вижу плюсов, какие плюсы?
– Может, больше стало молодых россиян?
– Нет, где их стало больше?
– Количественно.
– Если статистически провести, самые топовые сезоны чемпионата России с топовыми легионерами при формате 6+5, их было не меньше точно.
Они были в конкуренции, они каждый день тренировались с этими легионерами, конкурировали с ними, играли. Я, честно, плюсов не вижу.
– Стало сильно хуже?
– Ну он [уровень] упал, это объективно, я не хочу этого: «Вот в наше время...» Просто он объективно упал, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Динамо» и «Локомотива» в разговоре с Федором Смоловым.
Александр Самедов: «Игра сборной Медиалиги против России – это оскорбление. РФС должен такое пресекать»
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