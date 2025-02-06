Литвин надел футболку 2Drots после полуфинала. Lit Energy вылетели из Суперкубка от «самураев»
Михаил Литвин надел футболку 2Drots после проигранного полуфинала.
Президенты Lit Energy Михаил Литвин и 2Drots Жека и Некит заключили пари перед полуфиналом.
Проигравший должен был надеть форму победителя.
Вчера в 1/2 финала Winline Суперкубка МФЛ 2Drots дважды отыгрывались, играя в меньшинстве против Lit Energy (3:3, 5:4 Б) и вышли в финал.
8 февраля они встретятся с «Амкалом» в мачте за чемпионство.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал 2Drots
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