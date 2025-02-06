Литвин надел футболку 2Drots после полуфинала. Lit Energy вылетели из Суперкубка от «самураев»

Михаил Литвин надел футболку 2Drots после проигранного полуфинала.

Президенты Lit Energy Михаил Литвин и 2Drots Жека и Некит заключили пари перед полуфиналом.

Проигравший должен был надеть форму победителя.

Вчера в 1/2 финала Winline Суперкубка МФЛ 2Drots дважды отыгрывались, играя в меньшинстве против Lit Energy (3:3, 5:4 Б) и вышли в финал.

8 февраля они встретятся с «Амкалом » в мачте за чемпионство.