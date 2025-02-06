«Неважно, кто тебя ######, важно, как ты держишь удар. Магия 2Drots существует». Некит о победе в полуфинале Суперкубка 

Некит поделился первыми эмоциями после выхода в финал Суперкубка.

«Мы как зомби – всегда восстанем. Можете лично кого-то не любить, но этот характер команды невозможно не уважать. Мы каждый раз показываем на футбольном поле, что будем биться до конца, будем верить друг в друга. Такие эмоции, новый год – я в шоке!

Так тяжело было. Со всех углов #######-#######. Заслуженно ли? Неважно, кто тебя ######, важно, как ты держишь удар. А мы его держим #####. Мы остаемся людьми, мы признаем ошибки.

Я поздравляю всех болельщиков 2Drots. Безумно сильно вас люблю. Год начинается уже #######. Магия 2Drots существует и всегда будет существовать», – сказал президент 2Drots.

Вчера в 1/2 финала Winline Суперкубка МФЛ 2Drots дважды отыгрывались, играя в меньшинстве против Lit Energy (3:3, 5:4 Б) и вышли в финал.

8 февраля они встретятся с «Амкалом » в мачте за чемпионство.