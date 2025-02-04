Станос: «2Drots – самая слабая команда этого турнира. Мы хотим добить семью»
«Мы все обоюдно хотим 2Drots. Хотим добить семью. Ой, чтобы никто в семье не ругался. Семья – это важно. Даже если у тебя все ушли из семьи и говорят, что там плохо, все равно семья – это семья.
Мы их переедем. Они слабые. Что бы я не сказал, все равно в конкурсе ######## не я выиграю, поэтому 2Drots – самая слабая команда этого турнира. Даже не на этом турнире. Есть ЛФЛ, даже там они бы не потянули.
В финале мы будем играть с «Броуками», потому что 2Drots отлетят нам. A у «Амкала» был сбой в Казахстане, у них сейчас нервы чуть-чуть шалят. Еще у них нет главного игрока – Форзяра. Он перешел на CS, наконец понял, в чем хорош.
Если подъедет Вася Маврин, то это уже другой разговор. Тогда, возможно, мы с «Амкалом» будем в финале. Потому что Вася Маврин, как мы поняли, это 90% игры «Амкала». Я не знаю, с кем мы будем играть в финале, но мы выиграет 3:1», – сказал руководитель Lit Energy.
Lit Energy встретится с 2Drots в полуфинале Winline Суперкубка МФЛ.
Матч пройдет 5 февраля в Абу-Даби. Начало – в 20:00 (мск).
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