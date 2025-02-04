«Мужчины остаются в 2Drots, а мальчики прячутся за юбками. Все, что они смогут откусить – это свои чипсы». Газдан – Станосу
Артур Газданов ответил Стансу по поводу завтрашнего полуфинала в Абу-Даби.
«Мужчины остаются в 2Drots, а мальчики прячутся за юбками. По поводу того, что они нас переедут, могу сказать, что завтра Lit Energy проведет свой последний матч в истории против гранда медиафутбола.
Они говорят, что хотят отщипнуть кусочек МФЛной империи, но все, что они могут завтра откусить – кусочек своих чипсов», – сказал игрок 2Drots.
Недавно руководитель Lit Energy Станос назвал 2Drots самой слабой командой Winline Суперкубка.
Lit Energy встретится с 2Drots в полуфинале Winline Суперкубка МФЛ.
Матч пройдет 5 февраля в Абу-Даби. Начало – в 20:00 (мск).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Крысева»
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