«Мужчины остаются в 2Drots, а мальчики прячутся за юбками. Все, что они смогут откусить – это свои чипсы». Газдан – Станосу

Артур Газданов ответил Стансу по поводу завтрашнего полуфинала в Абу-Даби.

«Мужчины остаются в 2Drots, а мальчики прячутся за юбками. По поводу того, что они нас переедут, могу сказать, что завтра Lit Energy проведет свой последний матч в истории против гранда медиафутбола.

Они говорят, что хотят отщипнуть кусочек МФЛной империи, но все, что они могут завтра откусить – кусочек своих чипсов», – сказал игрок 2Drots.

Недавно руководитель Lit Energy Станос назвал 2Drots самой слабой командой Winline Суперкубка.

Lit Energy встретится с 2Drots в полуфинале Winline Суперкубка МФЛ.

Матч пройдет 5 февраля в Абу-Даби. Начало – в 20:00 (мск).