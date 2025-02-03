«Маврин – это Варди. Он спокойно заиграл бы в середняке РПЛ, сейчас там конкуренция не такая высокая». Судья Алиби о хавбеке «Амкала»

Судья Алиби Мергазы сравнил Василия Маврина с Джейми Варди и Андреем Аршавиным.

«Надо признать, что российские команды с запасом сильнее всех в казахстанской медиалиге. У 2Drots запомнились фланги – Слон, Газданов, Стиль . В середине поля – Манна: по-своему на Модрича похож, голова работает.

Но «Амкал » мне понравился больше. Вся середина поля была хорошая – Эрик, Прокоп . Пича выделялся – скоростной, техничный.

Маврин – это ваш Аршавин. Спрашивал у Дидара : «Сколько он в РПЛ играл?» – «Алиби, нет. Он даже во Второй лиге не играл». Я такой: «Да ну нафиг. Это уже не Аршавин, а Варди, который в 30 лет в «Лестере» заиграл».

Сейчас в России же конкуренция не такая высокая. Мне кажется, Маврин спокойно заиграл бы в середняке РПЛ. Высокий футбольный интеллект: передачи, открывания. И самое важное – Маврин умеет исполнять. Не раз ловил судей на своих падениях», – сказал арбитр.

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