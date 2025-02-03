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  • «Маврин – это Варди. Он спокойно заиграл бы в середняке РПЛ, сейчас там конкуренция не такая высокая». Судья Алиби о хавбеке «Амкала»
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«Маврин – это Варди. Он спокойно заиграл бы в середняке РПЛ, сейчас там конкуренция не такая высокая». Судья Алиби о хавбеке «Амкала»

Судья Алиби Мергазы сравнил Василия Маврина с Джейми Варди и Андреем Аршавиным.

«Надо признать, что российские команды с запасом сильнее всех в казахстанской медиалиге. У 2Drots запомнились фланги – Слон, Газданов, Стиль. В середине поля – Манна: по-своему на Модрича похож, голова работает.

Но «Амкал» мне понравился больше. Вся середина поля была хорошая – Эрик, Прокоп. Пича выделялся – скоростной, техничный. 

Маврин – это ваш Аршавин. Спрашивал у Дидара: «Сколько он в РПЛ играл?» – «Алиби, нет. Он даже во Второй лиге не играл». Я такой: «Да ну нафиг. Это уже не Аршавин, а Варди, который в 30 лет в «Лестере» заиграл». 

Сейчас в России же конкуренция не такая высокая. Мне кажется, Маврин спокойно заиграл бы в середняке РПЛ. Высокий футбольный интеллект: передачи, открывания. И самое важное – Маврин умеет исполнять. Не раз ловил судей на своих падениях», – сказал арбитр.

«Отвожу детей в школу, мне говорят: «А вы правда считать не умеете?» Самый меметичный судья медиафутбола

Маврин все-таки сыграл за «Пари НН»: 4 касания, 1 точный пас. Что удалось легенде медиафутбола?

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАлекс Стиль
logoАмкал
logoПрокоп
Дидар Сыдыкбек
logoВасилий Маврин
logoАндрей Аршавин
logoДжейми Варди
logo2Drots
logoпремьер-лига Англия
logoпремьер-лига Россия
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