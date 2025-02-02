«В России мат – это нормально, но наш менталитет другой. Из «Амкала» и 2D можно полкоманды удалять». Арбитр Алиби о медиафутболе
«В прошлом году Дидар пригласил меня в медиалигу Казахстана. Я уже судил там в 2023-м, но не погрузился – приехал, отсудил, уехал. А в 2024-м я изучал, мне объяснили что это такое, кто такие «Амкал» и 2Drots. Подумал: какая разница? Привозите хоть «Реал» и «Барсу», правила едины.
Но отличий от профи много. Условия в медиафутболе скромнее, но я уважаю Дидара – он меня не обидел. Еще все выбегают из технической зоны с камерами. Для меня это было дико. Но, как говорит Миша Литвин, мы работали на кондициях: тихо, спокойно, где-то с юмором. В школе я играл в КВН, казахский юмор всегда залетает в России. Сабуров у вас отлично двигается.
Как я понял, у вас в России мат – это нормально, сильно внимания не обращают. Но наш менталитет другой. Я корректно со всеми общался и старался сдерживать эмоции, но из «Амкала» и 2Drots можно было полкоманды удалять за мат», – сказал судья в интервью Спортсу’‘.
Мергазы обслуживал матчи казахстанской медиалиги в 2024 году.
«Отвожу детей в школу, мне говорят: «А вы правда считать не умеете?» Самый меметичный судья медиафутбола
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