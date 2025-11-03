3

Удальцов о Смолове: «Ему будет сложно в «Пари НН», хотя в Медиалиге он выглядит неплохо»

Александр Удальцов: Смолову будет сложно в «Пари НН».

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов поделился мнением о возможном трансфере Федора Смолова.

«Рассматриваем ли мы как возможное усиление подписание Смолова? Федора я знаю очень давно – мы с ним были и в «Динамо», и в «Анжи». Отличный парень. Но я думаю, что футбол, в который мы сейчас хотим играть, будет сложным для него в плане физики. Он много времени пропустил, поэтому ему будет тяжело здесь.

А так, в Медиалиге он неплохо выглядит – молодец. Я рад, что он забил в Кубке России. Федор – действительно отличный парень, хочется пожелать ему удачи в новом деле, которым он занимается. Уверен, он добьется успехов», – заявил спортивный директор «Пари НН».

35-летний Смолов выступает за медиафутбольные «БроукБойз». Нападающий играл за команду в FONBET Кубке России, однако в WINLINE Медиалиге не провел ни одного матча.

В прошлом сезоне форвард стал чемпионом Мир РПЛ в составе «Краснодара».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «РБ Спорт»
