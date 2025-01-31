Lit Energy вышел в малый финал Суперкубка Медиалиги. Вратарь Ковалев два удара в серии буллиталити

ФК «10» играет с Lit Energy в малой 1/2 финала Winline Суперкубка МФЛ.

31 января, пятница

ФК «10» – Lit Energy – 1:1 (0:1, 1:1: 1:3 Б)

Голы: 0:1 – Молчан, 1:1 – Кутуз.

ФК «10»: Помазан, Идову, Гудай, Иванов, Рыбус, Скоропуп, Кленкин, Киреев, Данилин, Белый, Кутуз.

Lit Energy: Ковалев, Спичка, Арчи, Дмитриенко, Морозов, Игнатенко, Арс, Молчан, Черный, Ега, Гайнуллин.

Матч проходит в Абу-Даби на стадионе спортивного комплекса 321 Sports.

Lit Energy сыграет в малом финале с Fight Nights. Победитель малого финала сыграет в финале четырех, куда изначально попали «БроукБойз», «Амкал» и 2Drots.