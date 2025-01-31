Lit Energy вышел в малый финал Суперкубка Медиалиги. Вратарь Ковалев два удара в серии буллиталити
ФК «10» играет с Lit Energy в малой 1/2 финала Winline Суперкубка МФЛ.
31 января, пятница
ФК «10» – Lit Energy – 1:1 (0:1, 1:1: 1:3 Б)
Голы: 0:1 – Молчан, 1:1 – Кутуз.
ФК «10»: Помазан, Идову, Гудай, Иванов, Рыбус, Скоропуп, Кленкин, Киреев, Данилин, Белый, Кутуз.
Lit Energy: Ковалев, Спичка, Арчи, Дмитриенко, Морозов, Игнатенко, Арс, Молчан, Черный, Ега, Гайнуллин.
Матч проходит в Абу-Даби на стадионе спортивного комплекса 321 Sports.
Lit Energy сыграет в малом финале с Fight Nights. Победитель малого финала сыграет в финале четырех, куда изначально попали «БроукБойз», «Амкал» и 2Drots.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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