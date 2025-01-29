«В России готов сыграть. Постараемся собрать лучших из казахстанской медиалиги и поедем как сборная». Дидар об участии SD Family в МФЛ-6
Дидар Сыдыкбек высказался о потенциальном участии SD Family в МФЛ-6.
«Переговоры об участии SD Family в МФЛ-6? Ждем официального приглашения. Все детали мы обговорили. Если нас официально пригласят, то мы будем участвовать.
Заявления об уходе из футбола? Я в Казахстане играть не хочу. Из-за того, что я организатор, еще и играю, у людей появляются вопросы. А на нейтральной территории, в России, всегда готов.
С 2Drots, «Амкалом», «БроукБойз» у нас будут горячие матчи. Будем устраивать трэш. Мы постараемся собрать лучших из казахстанской медиалиги и поедем как сборная», – рассказал президент SD Family в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.
SD Family – участник 1-го и 2-го сезонов Winline Медиалиги в России.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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