Дидар: «SD окажется в МФЛ-6, скорее всего. Ждите официального подтверждения, что мы в лиге»

Дидар заявил, что SD Family окажется в МФЛ-6.

«Друзья, в ходе последних событий, скорее всего, мы окажемся в МФЛ-6 в России. Обращаюсь ко всем нашим братьям и сестрам в Москве, давайте покажем, что мы одно целое и постараемся навести шороху. Соберем свой фан-сектор, чтобы вас было слышно и видно.

Ну и мы со своей стороны готовы во всех аспектах. Вокруг нашей футбольной семьи постараемся собрать сборную Казахстана из сильнейших футболистов и медиаличностей, которые поедут представлять честь страны.

Совсем скоро ждите официального подтверждения, что мы в лиге . Всем спасибо, кто поддерживает нас.

2D, совсем скоро увидимся. Надеюсь, теперь не будет ни у кого отмазок, когда будем крошить вас на поле», – написал президент SD Family .