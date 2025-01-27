Дидар: «SD окажется в МФЛ-6, скорее всего. Ждите официального подтверждения, что мы в лиге»
Дидар заявил, что SD Family окажется в МФЛ-6.
«Друзья, в ходе последних событий, скорее всего, мы окажемся в МФЛ-6 в России. Обращаюсь ко всем нашим братьям и сестрам в Москве, давайте покажем, что мы одно целое и постараемся навести шороху. Соберем свой фан-сектор, чтобы вас было слышно и видно.
Ну и мы со своей стороны готовы во всех аспектах. Вокруг нашей футбольной семьи постараемся собрать сборную Казахстана из сильнейших футболистов и медиаличностей, которые поедут представлять честь страны.
Совсем скоро ждите официального подтверждения, что мы в лиге. Всем спасибо, кто поддерживает нас.
2D, совсем скоро увидимся. Надеюсь, теперь не будет ни у кого отмазок, когда будем крошить вас на поле», – написал президент SD Family.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дидара
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