Имай выкрикнул «Сосать!» после гола в казахстанской медиалиге. В SD ответили, что он не уедет из Казахстана
Инцидент случился в матче 3-го тура «Амкал» – SD Family (3:2).
Празднуя третий гол, капитан «Амкала» Имай крикнул «Сосать!»
Это возмутило капитана SD и организатора турнира Дидара Сыдыкбека. В ходе конфликта он обратился к главному тренеру «Амкала» Виталию Панову: «Ваш футболист подходит и в лицо говорит: «Сосать!» Ненормально, что делает ваш капитан».
Один из представителей SD Family сказал хавбеку «Амкала» Василию Маврину: «Брат, он за такие слова не уедет из Казахстана. Я тебе ### буду».
На произошедшее отреагировал экс-главный тренер «Амкала», а ныне тренер Lotus Сослан Гатагов, который приезжал с командой на медиалигу в Казахстан в 2024-м.
«В свой личный и командный адрес в прошлом году тоже многое услышали: угрозы, переходы на личности, даже стычки. Ты или президент и следишь за процессами турнира, или ты футболист.
За безопасность игроков и команд как раз таки отвечает президент лиги и сторона, которая приглашает команды. Но на деле мы слышим «ты отсюда не уедешь».
Понятно, что капитан «Амкала» позволил лишнего – это его не красит. Мой посыл в том, что президент турнира должен следить за всеми процессами со стороны. Не играть в футбол и участвовать в конфликтах, а гасить их, нести положительный тон», – написал Гатагов.
После перерыва Имая заменили, «Амкал» победил и вышел из группы с первого места. SD Family не вышли из группы.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий