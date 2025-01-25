Имай выкрикнул «Сосать!» после гола в казахстанской медиалиге. В SD ответили, что он не уедет из Казахстана

В медиалиге Казахстана произошел конфликт.

Инцидент случился в матче 3-го тура «Амкал» – SD Family (3:2).

Празднуя третий гол, капитан «Амкала» Имай крикнул «Сосать!»

Это возмутило капитана SD и организатора турнира Дидара Сыдыкбека . В ходе конфликта он обратился к главному тренеру «Амкала » Виталию Панову: «Ваш футболист подходит и в лицо говорит: «Сосать!» Ненормально, что делает ваш капитан».

Один из представителей SD Family сказал хавбеку «Амкала» Василию Маврину: «Брат, он за такие слова не уедет из Казахстана . Я тебе ### буду».

На произошедшее отреагировал экс-главный тренер «Амкала», а ныне тренер Lotus Сослан Гатагов, который приезжал с командой на медиалигу в Казахстан в 2024-м.

«В свой личный и командный адрес в прошлом году тоже многое услышали: угрозы, переходы на личности, даже стычки. Ты или президент и следишь за процессами турнира, или ты футболист.

За безопасность игроков и команд как раз таки отвечает президент лиги и сторона, которая приглашает команды. Но на деле мы слышим «ты отсюда не уедешь».

Понятно, что капитан «Амкала» позволил лишнего – это его не красит. Мой посыл в том, что президент турнира должен следить за всеми процессами со стороны. Не играть в футбол и участвовать в конфликтах, а гасить их, нести положительный тон», – написал Гатагов.

После перерыва Имая заменили, «Амкал» победил и вышел из группы с первого места. SD Family не вышли из группы.