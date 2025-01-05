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Арбитр Алиби не будет обслуживать матчи казахстанской медиалиги. Из-за его решения 2Drots ушли с поля в финале прошлогоднего турнира

Дидар Сыдыкбек сообщил, что арбитр Алиби Мергазы не будет работать на 1XBET MFL.

«Алиби не будет судить на ближайшем турнире, к сожалению или к счастью. Причина? Мне не хотелось, чтобы команды были в шоке. Видите, произошел человеческий фактор, из-за которого он ошибся в расчете, но у всех в голове другая картина», – рассказал организатор казахстанской медиалиги.

Напомним, Алиби Мергазы обслуживал финальный матч казахстанской медиалиги в 2024 году 2Drots – SD Family (0:1). Во 2-м тайме 2Drots покинули поле из-за назначенного пенальти в их ворота и недовольства судейством на протяжении всего матча.

Также арбитр допустил ошибку, пропустив цифру 7, отсчитывая 9 метров для стенки в полуфинальном матче между «Амкалом» и 2Drots (0:1).

В 2025 году казахстанская медиалига пройдет с 18 по 31 января на «Астана Арене». Из российских команд на турнире примут участие «Амкал» и «БроукБойз». Команда Германа Эль Класико попала в группу А к SD Family (Казахстан), Unwanted Boys (Узбекистан) и «Информу» (Беларусь). «Броуки» сыграют в группе B с Jaidarman (Казахстан), «Впорядке» (Казахстан) и Top Team (Кыргызстан).

2Drots ушли с поля в финале – так взбесило судейство. Такой шантаж их тренер устраивает регулярно

Судья пропустил цифру 7, считая расстояние до стенки в матче «Амкал» – 2Drots: «Если 9 метров, вам желтая будет. 5, 6, 8, 9!»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 13Team
logoАмкал
logoSD Family
logo2Drots
Дидар Сыдыкбек
1XBET Media Football League
logoWinline Медиалига
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