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Лысов отказал 2Drots ради ФК «10»: «Дня 3-4 думал»

Егор Лысов рассказал, что у него был выбор перейти в 2Drots или «Десятку».

«Переход в ФК «10» – давняя история. Это началось еще год назад. Валерьевич через Абу позвал меня на просмотр, я отыграл 2 товарищеские игры и поступило предложение подписать контракт. Но Камил и Fight Nights меня не отпустили.

Я отыграл за FN полгода, и снова поступило предложение, но я полетел на просмотр в «Динамо» Махачкалу. Там у меня не получилось. И когда у меня закончился контракт с FN, я перешел в ФК «10».

У меня был выбор – либо 2Drots, либо ФК «10». На самом деле, тяжелый выбор. Наверное, дня 3-4 думал. Общался только с близкими людьми, которые мне советовали, как лучше сделать. И тяжелый выбор был в том, что большого аргумента в чью-то пользу не было. Выбрал ФК «10», потому что меня хотели почти год. Прошлой зимой, летом, сейчас», – сказал хавбек ФК «10».

Хавбек выступал за Fight Nights с 4-го сезона Winline Медиалиги. Вместе с командой Камила Гаджиева игрок завоевал бронзу МФЛ.

Также Егор Лысов проходил просмотр в «Динамо» Махачкала.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
Егор Лысов
logoФК 10
logoFight Nights
трансферы
logoWinline Медиалига
logo2Drots
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