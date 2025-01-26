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  • «Хусанов – скромный парень, сидел всегда в углу. Но на поле – другой человек, искры летели». Экс-игрок «Энергетика-БГУ» Кокаев о новичке «Сити»
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«Хусанов – скромный парень, сидел всегда в углу. Но на поле – другой человек, искры летели». Экс-игрок «Энергетика-БГУ» Кокаев о новичке «Сити»

Заурбек Кокаев рассказал об игре с Абдукодиром Хусановым.

Хусанов – ваш бывший партнер по «Энергетику-БГУ». Когда вы играли вместе, уже тогда было понятно, что он скоро уйдет в топ-чемпионат?

– Это было приятное удивление. Меньше чем за два года дойти до АПЛ. Честно, когда я пришел в «Энергетик», думал, что из дубля кого-то подтянули. Но когда я увидел, как он играет, его лидерские качества, от него искры летели.

– Какой он в жизни?

– Он очень скромный человек. Воспитанный. Таких футболистов очень мало. Я был удивлен, что он такой скромный. Сидел всегда в углу, ни с кем толком не разговаривал. Но когда он выходил на поле – это совсем другой человек.

– Вы с ним поддерживаете общение?

– Последний раз списывались, когда он перешел в «Ланс». Я его поздравил. Чуть-чуть перекинулись сообщениями. Он говорил, что «Ланс» – его команда по стилю игры. Боевая команда. Ему там все нравилось. Посмотрел его матч против «Челси». Растерялся, но ничего, бывает.

– У Хусанова против «Челси» было неудачное начало матча: привоз, желтая карточка. Что нужно сделать, чтобы в себя прийти в такие моменты?

– Нужно его подбодрить. Ничего страшного там нет. Уверен, что его поддержали. Он чуть-чуть в себя пришел и начал показывать свой футбол.

– Не было мысли, что, если бы судьба по-другому распорядилась, вы могли бы играть за «Манчестер Сити»?

– Честно, были такие мысли. Но у него очень хороший агент. На данный момент в российском футболе больше решают агенты, а не уровень футболиста. Акцент идет на агентство. В России, к сожалению, это так.

– Вы планируете вернуться в профессиональный футбол?

– Желание есть, конечно. За Lotus проведу сезон. А там уже либо в Первую лигу, либо в Беларусь обратно, – рассказал экс-защитник Fight Nightsб, представляющий сейчас Lotus, в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

На профессиональном уровне Заурбек Кокаев выступал за «Спартак» Владикавказ, «Видное», «Энергетик-БГУ». В Winline Медиалиге защитник играл за FC Bus и Fight Nights. После Кубка Лиги он перешел в Lotus. По итогам 2024-го был номинирован на приз лучшему защитнику Winline Media Football Awards.

Хусанов – в «Ман Сити». От игры в Минске до АПЛ – всего за полтора года

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo«Заур» Заурбек Кокаев
logoFC Bus
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