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Корш стал игроком «БроукБойз». Клуб объявил о подписании создателя мема «обоюдно»

Иван Коршунов перешел в «БроукБойз».

«Добро пожаловать, Ваня! Начнем совместный путь к трофеям уже через несколько дней в Абу-Даби», – говорится в заявлении клуба.

Корш придумал мем «обоюдно» в июне 2024-го во время перепалки с проводницей поезда. Она снимала футболиста на камеру, видео с первым использованием мема попало в интернет.

Иван Коршунов – воспитанник «Зенита», двукратный чемпион Медиалиги в составе 2Drots. Также он выступал на профессиональном уровне за «Иртыш», СКА-Хабаровск и «Динамо» Санкт-Петербург.

Вингер провел Winline Кубок Медиалиги в составе «Чисто Питер» на правах аренды. В трех матчах у него 0+0 по системе «гол+пас».

Таблица трансферов медиафутбола

«Обоюдно» – мем, пришедший из медиафутбола. Его запрещают школы, используют Радимов и Артур Бабич

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
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