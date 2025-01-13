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Сэк покинул «Броуков»

Сэк ушел из «БроукБойз».

«Броуки» объявили об уходе Сэка.

Владислав Сакадеев пришел в клуб перед Winline Кубком Лиги.

Ранее защитник выступал за «Тандем».

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Броуков»
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«Сэк» Владислав Сакадеев
трансферы
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