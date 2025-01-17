«Броуки» подписали Карвахаля из Колумбии. Хавбек играл за юношеские сборные и в высшей лиге своей страны

«БроукБойз» объявили о переходе двух футболистов.

Клуб Winline Медиалиги подписал Артема Абрамяна и колумбийца Густаво Карвахаля .

Абрамян взят в аренду у «Эгриси» с правом выкупа. В Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили хавбек провел семь матчей и отдал две голевые передачи.

Густаво Карвахаль стал чемпионом Колумбии в составе «Америка де Кали». Позднее хавбек выступал за местный «Кукута Депортиво», а также испанский «Леванте Б» в сезоне-2020/21 (Третий дивизион). Последний матч на профессиональном уровне 24-летний футболист провел в октябре 2023-го.

У Карвахаля на счету одна игра в составе сборной Колумбии U-21 (против Тринидада и Тобаго).

По данным Transfermarkt, на пике трансферная стоимость Карвахаля достигала 500 тыс. евро. На данный момент портал оценивает его в 50 тыс. евро.

В составе «БроукБойз» Карвахаль примет участие в казахстанской медиалиге. Он отправится туда на просмотр.

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