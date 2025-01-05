Джуси, Макаев и Сорокин – игроки «БроукБойз»
Джуси, Дени Макаев и Сергей Сорокин присоединились к «БроукБойз».
«Броуки» объявили о подписании трех футболистов.
Егор Джуси – экс-голкипер 2Drots, Reality, «Сахалинца» и «Козлов». Кубок Лиги провел в СКА.
Дени Макаев – 23-летний нападающий. Ранее выступал за белорусские «Слоним» и «Бумпром».
Сергей Сорокин – 25-летний экс-хавбек «Зоркого», «Волги» и «Лады». Прошлой зимой тренировался с «Амкалом».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
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