Хавбек «БроукБойз» Бельга пройдет просмотр в клубе Высшей лиги Беларуси
Бельга, вероятно, отправился на просмотр в «Молодечно».
«Отправил Бельгу на просмотр в высшую лигу Беларуси. Завтра сыграет против минского «Динамо». А ведь могли 5 млн [рублей] затащить, дураки. Но он хочет играть здесь: в России или Беларуси. Ну и в «Броуках», конечно.
Пусть посмотрят его сразу две команды в товарке», – рассказал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.
Вероятно, полузащитник «Броуков» пройдет просмотр в «Молодечно». Завтра клуб проведет товарищеский матч против «Динамо» Минск.
«Молодечно» в прошедшем сезоне стал победителем Первой лиги Беларуси и примет участие в новом сезоне Высшей лиги.
Ранее ливийский «Аль-Ахли» Триполи предлагал 50 тысяч долларов «Броукам» за Бельгу.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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