Хавбек «БроукБойз» Бельга пройдет просмотр в клубе Высшей лиги Беларуси

Бельга, вероятно, отправился на просмотр в «Молодечно».

«Отправил Бельгу на просмотр в высшую лигу Беларуси. Завтра сыграет против минского «Динамо». А ведь могли 5 млн [рублей] затащить, дураки. Но он хочет играть здесь: в России или Беларуси. Ну и в «Броуках», конечно.

Пусть посмотрят его сразу две команды в товарке», – рассказал президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров .

Вероятно, полузащитник «Броуков» пройдет просмотр в «Молодечно ». Завтра клуб проведет товарищеский матч против «Динамо » Минск.

«Молодечно» в прошедшем сезоне стал победителем Первой лиги Беларуси и примет участие в новом сезоне Высшей лиги.

Ранее ливийский «Аль-Ахли» Триполи предлагал 50 тысяч долларов «Броукам» за Бельгу.