Егоров: «Бельга не поедет на турнир в Абу-Даби и в Казахстан»
«У нас не только проблемы с Алишером, но проблемы и с Али Бельгой, который приехал из Ливии и каждые три месяца должен выезжать из страны, чтобы обновлять свою визу, но она у него спортивная, так что нам получилось все сделать.
Сейчас Бельгие можно было бы выехать в Казахстан и потом в Абу-Даби. Но уже можно сделать вывод, что он в Абу-Даби точно не поедет, потому что у Эмиратов и Ливии очень напряженные дипломатические отношения. Визу туда левицу получить практически невозможно.
Есть и проблемы с Казахстаном, потому что запрос сделан, приглашение вроде как отправлено, но визы до сих пор на руках нет. Так что «Броуки» могут лишиться еще одного основного футболиста», – рассказал президент «Броуков».
Напомним, что в Казахстан также не сможет поехать Алишер Рахимов из-за запрета на въезд в страну на 3 года.
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