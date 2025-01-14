Егоров: «Бельга не поедет на турнир в Абу-Даби и в Казахстан»

Бельга пропустит турниры в Казахстане и Абу-Даби из-за проблем с документами.

«У нас не только проблемы с Алишером, но проблемы и с Али Бельгой, который приехал из Ливии и каждые три месяца должен выезжать из страны, чтобы обновлять свою визу, но она у него спортивная, так что нам получилось все сделать.

Сейчас Бельгие можно было бы выехать в Казахстан и потом в Абу-Даби. Но уже можно сделать вывод, что он в Абу-Даби точно не поедет, потому что у Эмиратов и Ливии очень напряженные дипломатические отношения. Визу туда левицу получить практически невозможно.

Есть и проблемы с Казахстаном, потому что запрос сделан, приглашение вроде как отправлено, но визы до сих пор на руках нет. Так что «Броуки » могут лишиться еще одного основного футболиста», – рассказал президент «Броуков».

Напомним, что в Казахстан также не сможет поехать Алишер Рахимов из-за запрета на въезд в страну на 3 года.