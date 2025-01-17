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Ливийский «Аль-Ахли» Триполи предложил 50 тысяч долларов «Броукам» за Бельгу. Медийный клуб не продал хавбека

«БроукБойз» не отпустили полузащитника Бельгу в ливийский топ-клуб.

Президент российской медиафутбольной команды Райзен рассказал, что получил предложение от «Аль-Ахли» Триполи.

«Бельге предложили зарплату 100 тысяч долларов в год, нам – компенсацию 50 тысяч. Сам Бельга пришел, сказал, что с нами хотят связаться по поводу трансфера.

Я связался, они говорят: «Предлагайте сумму». Но я ответил, что мы игрока не продаем», – отметил Райзен.

«Я уважаю вас [президентов «БроукБойз»], и если вы хотите, чтобы я остался, я останусь, без проблем. В жизни не все про деньги», – заявил сам футболист.

Бельга до перехода в «БроукБойз» уже играл на родине в Ливии за «Аль-Ахли» Триполи. Также он выступал за «Аль-Иттихад» из Мисураты.

В прошлом году полузащитник проходил просмотр в «Нефтехимике» и «Черноморце».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
logoБроукБойз
logoДмитрий Егоров
возможные трансферы
Аль-Ахли Триполи
logoБельга
logoWinline Медиалига
logo«Райзен» Артем Кузьмин
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