Курбанов покинул Lit Energy

Руслан Курбанов ушел из Lit Energy.

Форвард пришел в клуб перед Winline Кубком Медиалиги. За Lit Energy он провел 9 матчей, забил 1 гол.

До этого он выступал за Lotus: 7 матчей и 1 гол в МФЛ-5.

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