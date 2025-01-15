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Курбанов покинул Lit Energy

Руслан Курбанов ушел из Lit Energy.

Форвард пришел в клуб перед Winline Кубком Медиалиги. За Lit Energy он провел 9 матчей, забил 1 гол.

До этого он выступал за Lotus: 7 матчей и 1 гол в МФЛ-5.

Таблица трансферов медиафутбола

1,5 миллиона за трансфер, обогнали «Амкал» и 2Drots по подписчикам. Блогер Литвин шумно вернулся в медиафутбол

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Lit Energy
logoLit Energy
трансферы
logoWinline Медиалига
logoРуслан Курбанов
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