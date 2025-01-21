«Очень много мата – это затмевает футбол. Хотя это и привлекает детей – под одеялом могут посмотреть, кто кого обматерил». Кержаков о Медиалиге

Александр Кержаков высказался о Winline Медиалиге.

– Вас звали тренером в Медиалигу?

– Ни разу.

– А как вам она вообще?

– Медиалига – нормальная история. Я к ней скептически относился, но сейчас понимаю, что ребята делают свое дело. А главное – у этой истории есть развитие, они не стоят на месте: будет Кубок в Абу-Даби. Однако очень много мата – мне это не нравится, затмевает футбол. Наверное, поэтому это и называется Медиалигой – футбол там на втором месте. Но это же смотрят дети. Хотя именно это и привлекает детей – под одеялом могут посмотреть, кто там кого обматерил.

У меня сыновья много команд из Медиалиги знают. Плюс команды оттуда в Кубке России же играют. Для популяризации футбола сейчас классно, когда команда Медиалиги едет играть во Владимир, Кострому, Омск. Народ же ходит! – сказал бывший форвард «Зенита » и сборной России Кержаков.